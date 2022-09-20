Читатели Daily Mail высмеяли Украину после открытия в Киеве McDonald’s

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали открытие трёх американских ресторанов сети быстрого питания McDonald's в Киеве.

Один из пользователей выразил сомнение в том, что новые рестораны помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому победить.

"Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — отметил другой комментатор.

Через три недели после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине компания McDonald's приостановила работу в России. После этого предприниматель Александр Говор купил российский бизнес у сети ресторанов быстрого питания. В марте McDonald's приостановил работу на Украине, однако в сентябре начал снова открывать свои точки.