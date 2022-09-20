Почти 70 человек задержали в Лондоне за время траура по Елизавете II

В Лондоне не менее 67 человек были задержаны полицией во время операции по обеспечению безопасности после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что несколько человек задержали в связи с протестами против монархии.