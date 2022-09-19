Взрывы в Мелитополе: разминирование взрывчаток путём контролируемого подрыва

Проходит разминирование взрывчаток в Мелитополе путём контролируемого подрыва.

Мэр города Иван Фёдоров сообщил о взрыве в районе аэропорта Мелитополя. Ранее администрация сообщала, что в ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы.

"Сегодня, 19 сентября, часть из них будет уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва", — сообщила администрация.