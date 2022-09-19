Проходит разминирование взрывчаток в Мелитополе путём контролируемого подрыва.
Мэр города Иван Фёдоров сообщил о взрыве в районе аэропорта Мелитополя. Ранее администрация сообщала, что в ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы.
"Сегодня, 19 сентября, часть из них будет уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва", — сообщила администрация.
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