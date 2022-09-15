New York Post: британцы заподозрили у короля Карла III ревматоидный артрит

Жители Великобритании активно обсуждают в социальных сетях состояние пальцев на руке нового короля Карла III. Об этом пишет New York Post.

Пользователи сочли пальцы монарха "необычайно полными". Многие британцы также обратили внимание на их красноватый оттенок. Они пошутили, что следующим королём сможет стать лишь тот человек, у которого получится снять кольцо с пальца Карла III.

Однако некоторые комментаторы выразили беспокойство по поводу состояния здоровья короля.

"Очень напоминает ревматоидный артрит", — высказался житель Британии.

Кроме того, пользователи предположили, что Карл III может испытывать боль, совершая движения руками. При этом нашлись комментаторы, которые напомнили, что у нового монарха всегда были такие пальцы.

Ранее читатели Daily Express заявили, что Карл III не готов к новым обязанностям из-за своего несдержанного поведения. По их словам, он не умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях.