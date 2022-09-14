Читатели DE: Карл III не готов быть монархом из-за несдержанного поведения

Новый король Британии Карл III не готов к сложным обязанностям монарха из-за несдержанного поведения. Такое мнение выразили читатели Daily Express.

Комментируя реакцию Карла III на протёкшую перьевую ручку, британцы отметили, что Елизавета II в подобных ситуациях всегда сохраняла спокойствие. По их словам, он не сможет долго продержаться на престоле.

"Хорошо, что король пока не приказывает рубить головы", — высказался один из пользователей.

Другие подписчики газеты добавили, что Карл III является монархом всего несколько дней, а уже успел удивить общественность своей грубостью и несдержанностью. Помимо этого, комментаторы выразили сочувствие персоналу, который работает с королевской семьёй. Как подчеркнули читатели, эти люди теперь вынуждены терпеть все капризы Карла III.

При этом некоторые пользователи призвали жителей Британии с уважением отнестись к новому королю, так как он испытал сильнейшее потрясение после смерти Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Карл III, испачкавшись чернилами, выругался в присутствии журналистов.