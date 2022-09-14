Новый король Великобритании Карл III, который взошёл на престол в минувшую субботу, не смог себя сдержать и выругался в присутствии камер и журналистов из-за испачкавшей его чернилами ручки.
Монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, но ручка протекла и запачкала королю руки. На что он очень бурно отреагировал.
"Я не могу носить эту проклятую штуковину… каждый раз эта мерзость", — выругался политик.
Кроме прочего, журналисты отметили, что сначала монарх написал не ту дату и несколько раз уточнил у помощника, какое число и день недели.
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