Проект с предложением внести поправки в конституцию Казахстана признали соответствующим главному закону государства.
В Конституционном совете республики пояснили, что речь идёт о поправках, которые предполагают установление однократного семилетнего мандата для президента Казахстана.
"Проект закона соответствует конституции страны", — подчеркнули в ведомстве.
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