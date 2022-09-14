Поправки о семилетнем мандате главы Казахстана соответствуют конституции

Проект с предложением внести поправки в конституцию Казахстана признали соответствующим главному закону государства.

В Конституционном совете республики пояснили, что речь идёт о поправках, которые предполагают установление однократного семилетнего мандата для президента Казахстана.

"Проект закона соответствует конституции страны", — подчеркнули в ведомстве.