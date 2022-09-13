Пашинян сообщил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном армянская сторона понесла потери: 49 человек погибли. Пашинян подчеркнул, что эта цифра не окончательная, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент интенсивность боевых действий уменьшилась.

"Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны", — заявил Пашинян.