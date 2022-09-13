Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном армянская сторона понесла потери: 49 человек погибли. Пашинян подчеркнул, что эта цифра не окончательная, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что на данный момент интенсивность боевых действий уменьшилась.
"Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны", — заявил Пашинян.
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