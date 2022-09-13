МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении фундаментальных норм и принципов международного права. По словам представителя ведомства, именно Ереван нарушил трёхсторонние заявления.
"Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться", — заявили в азербайджанском МИД.
В Баку отметили, что ответственность за срыв процесса нормализации отношений лежит именно на Армении, которая отказывается выводить воинские подразделения с территории Азербайджана.
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