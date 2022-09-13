МИД Азербайджана пообещал жёстко пресекать любые попытки нарушить границу страны

МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении фундаментальных норм и принципов международного права. По словам представителя ведомства, именно Ереван нарушил трёхсторонние заявления.

"Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться", — заявили в азербайджанском МИД.

В Баку отметили, что ответственность за срыв процесса нормализации отношений лежит именно на Армении, которая отказывается выводить воинские подразделения с территории Азербайджана.