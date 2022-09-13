Вашингтон обеспокоился "алюминиевой зависимостью" от России

Несколько членов Конгресса США заявили, что ситуация с внутренним производством алюминия высокой чистоты оставляет желать лучшего, а зависимость от поставок металла из России и других стран только растёт.

Так, к примеру, алюминий высокой частоты используют для производства американских истребителей F-35.

"Мы обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность касательно внутренних возможностей производства алюминия высокой чистоты и обратить внимание на последние события, которые могут ещё больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию", — цитирует выдержку из обращения конгрессменов на имя министра обороны по вопросам промышленной политики Деборы Розенблюм RT.

Как подчеркнули политики, единственный американский завод по производству стратегически важного металла остановился из-за высокой стоимости электроэнергии. Тогда как США тратят в разы больше на закупку алюминия из-за рубежа. В том числе и "переплачивают" России.