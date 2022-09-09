Tempi: алюминиевые заводы ЕС не выдержали конкуренции с Россией

Европейские предприятия по производству алюминия не выдерживают конкуренции с российскими и китайскими заводами и закрываются, сообщила итальянский журналист Леоне Гротти в статье для издания Tempi.

В 2021 года в Евросоюзе произошёл резкий рост цен на энергоносители, после чего там начали массово закрываться заводы по производству алюминия. В настоящее время уже половина таких предприятий закрылись или приостановили свою работу.

"Алюминиевые заводы закрываются в Европе, их вытесняют Россия и Китай", — сообщил автор статьи.

Зимой 2021 года самая крупная алюминиевая компания в Восточной Европе — румынская Alro Slatina — остановила большую часть производственных линий. На прошлой неделе в Голландии закрылось предприятие Aldel, которое производило алюминий. В скором времени перестанет работать словацкий завод Slovalco.

ЕС вынужден был увеличить импорт алюминия из РФ и Китая. Так, в марте-июне Евросоюз нарастил поставки российского алюминия на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Гротти отметил, что дефицит алюминия нанёс серьёзный ущерб европейской экономике. Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, ЕС планирует перейти на зелёные источники энергии. Для этого планируется отменить бесплатные квоты на выбросы парниковых газов. Однако при таком сценарии затраты тех немногих алюминиевых заводов, которые ещё работают в Евросоюзе, вырастут на 30%, что обречёт их на закрытие, подчеркнул автор материала.