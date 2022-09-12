Экономист предрёк массовые протесты и отставки правительств в странах Европы

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил для Pravda.Ru возможность свержения правительств в странах Европы из-за энергетического кризиса.

"Такой прогноз реалистичен, поскольку европейское население практически впервые после Второй мировой войны встречается с "материальными лишениями". Только в данном случае эти лишения являются продуктом деятельности европейских правительств, которые несут за них ответственность. Среди населения есть понимание того, что только изменение политики правительства может изменить ситуацию к лучшему", — заявил Оленченко.

Он допустил, что доведённые до отчаяния европейцы могут выйти на акции протеста с требованием отставки политических лидеров.

"Вполне ожидаемо, что могут быть протестные выступления массового характера. И не надо забывать, что у всех партий, находящихся у власти, есть свои политические конкуренты, которые тоже могут принять участие в этих протестах. Поэтому очевидно, что будет обострение внутрипартийной, внутриполитической борьбы в этих странах. И, безусловно, будет уход с политической арены целого ряда политических партий", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее издание Global Times сообщило, что европейцы могут выйти на уличные протесты и свергнуть правительства своих стран из-за роста цен на энергоресурсы.