Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой
Немцы противятся поставкам оружия на Украину, так как это затягивает конфликт
В Херсонской области в лесополосе уничтожены боевики ВСУ
Forbes: Европа скатится в средневековье из-за энергокризиса
Украинские боевики были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине
Политолог о причинах нежелания сербов быть в ЕС: Запад навязывает свои ценности

Экономист предрёк массовые протесты и отставки правительств в странах Европы

Мир

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил для Pravda.Ru возможность свержения правительств в странах Европы из-за энергетического кризиса.

Экономист предрёк массовые протесты и отставки правительств в странах Европы

"Такой прогноз реалистичен, поскольку европейское население практически впервые после Второй мировой войны встречается с "материальными лишениями". Только в данном случае эти лишения являются продуктом деятельности европейских правительств, которые несут за них ответственность. Среди населения есть понимание того, что только изменение политики правительства может изменить ситуацию к лучшему", — заявил Оленченко.

Он допустил, что доведённые до отчаяния европейцы могут выйти на акции протеста с требованием отставки политических лидеров.

"Вполне ожидаемо, что могут быть протестные выступления массового характера. И не надо забывать, что у всех партий, находящихся у власти, есть свои политические конкуренты, которые тоже могут принять участие в этих протестах. Поэтому очевидно, что будет обострение внутрипартийной, внутриполитической борьбы в этих странах. И, безусловно, будет уход с политической арены целого ряда политических партий", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее издание Global Times сообщило, что европейцы могут выйти на уличные протесты и свергнуть правительства своих стран из-за роста цен на энергоресурсы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Последние материалы
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой
Немцы противятся поставкам оружия на Украину, так как это затягивает конфликт
В Херсонской области в лесополосе уничтожены боевики ВСУ
Forbes: Европа скатится в средневековье из-за энергокризиса
Украинские боевики были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине
Политолог о причинах нежелания сербов быть в ЕС: Запад навязывает свои ценности
Садальский о дедолларизации России: Когда чиновники поменяют доллары на рубли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников