Нострадамус: Карл III отречётся от престола в пользу неожиданного человека

В книге британского писателя Марио Ридинга "Нострадамус: Полные пророчества на будущее" обнаружили предсказание о смерти Елизаветы II. Французский астролог предвидел, что королева умрёт в 2022 году на 97 году жизни, после этого трон займёт её старший сын Чарльз и станет королём Карлом III.

Однако в сборнике Ридинга отмечается, что вскоре король отречётся от трона. Большая часть британцев всё ещё помнит громкий развод Чарльза и принцессы Дианы, поэтому недовольство правлением Карла III будет расти. В итоге он покинет престол, и трон займёт его сын.

"Вопрос в том, какого сына? В последней строке предсказания Нострадамуса очень чётко говорится: его заменит человек, которого никто не ожидал увидеть королём", — цитирует слова Ридинга "ПолитРоссия".