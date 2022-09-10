В книге британского писателя Марио Ридинга "Нострадамус: Полные пророчества на будущее" обнаружили предсказание о смерти Елизаветы II. Французский астролог предвидел, что королева умрёт в 2022 году на 97 году жизни, после этого трон займёт её старший сын Чарльз и станет королём Карлом III.
Однако в сборнике Ридинга отмечается, что вскоре король отречётся от трона. Большая часть британцев всё ещё помнит громкий развод Чарльза и принцессы Дианы, поэтому недовольство правлением Карла III будет расти. В итоге он покинет престол, и трон займёт его сын.
"Вопрос в том, какого сына? В последней строке предсказания Нострадамуса очень чётко говорится: его заменит человек, которого никто не ожидал увидеть королём", — цитирует слова Ридинга "ПолитРоссия".
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