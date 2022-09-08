Умерла британская королева Елизавета II

В Великобритании умерла королева Елизавета II, которой было 96 лет, сообщил Букингемский дворец.

Монаршая особа скончалась в замке Балморал, который является резиденцией королевской семьи в Шотландии.

В четверг, 8 сентября состояние здоровья королевы резко ухудшилось, и в замок начали прибывать родственники Елизаветы II, чтобы проститься с ней.