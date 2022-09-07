Власти ДНР сочли неуместным обсуждать введение моратория на смертную казнь

Руководитель МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что жители Донбасса, скорее всего, не поддержат запрет на смертную казнь в регионе.

По словам министра, украинские военные атакуют гражданскую инфраструктуру. Вместе с этим чиновница указала на привлечение к боевым действиям наёмников со стороны Киева. Таким образом злоумышленники нарушают международное право, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

"Когда совершаются чудовищные преступления против наших людей, я думаю, не совсем уместно обсуждение моратория", — заключила Никонорова в ходе пресс-конференции.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание на готовность поговорить с представителями ДНР и ЛНР об отмене смертной казни. Омбудсмен подчеркнула, что Москва признаёт право республик самостоятельно решить этот вопрос.