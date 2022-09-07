Хиллари Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала, что в 90-х годах забыла дочь в Кремле.

"Мы взяли её в Россию, когда ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И было официальное прощание, и нас с Биллом проводили к большому лимузину, чтобы ехать в аэропорт, а её мы забыли. То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", — сообщила экс-госсекретарь США на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Пока Хиллари Клинтон рассказывала о своём самом "безумном" опыте за всё время путешествий, рядом сидела в наушниках её дочь — Челси Клинтон, которая не слышала, что говорит её мать и должна была угадать, о каком инциденте идёт речь. В итоге Челси угадала ответ Хиллари.

В июне Клинтон выступила против того, чтобы Украина инициировала мирные переговоры с Россией. По её словам, окончательным успехом будет поражение президента РФ Владимира Путина.