Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон выступила против проведения переговоров с Москвой на данном этапе развития украинского конфликта. Об этом сообщает Le Point.
"Нельзя торопиться с переговорами. Я думаю, что окончательным успехом будет поражение президента РФ Владимира Путина", — сказала она.
Клинтон также подвергла критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выступил за поддержание контактов с Москвой. В частности он заявил, что "нельзя унижать Россию, чтобы можно было найти выход с помощью дипломатии". По мнению экс-госсекретаря США, такой подход устарел.
"Когда говорят, что не нужно унижать Россию, мне кажется, это уже пройденный этап", — передаёт слова Клинтон издание.
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