Хилари Клинтон выступила против переговоров с Россией по Украине

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон выступила против проведения переговоров с Москвой на данном этапе развития украинского конфликта. Об этом сообщает Le Point.

"Нельзя торопиться с переговорами. Я думаю, что окончательным успехом будет поражение президента РФ Владимира Путина", — сказала она.

Клинтон также подвергла критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выступил за поддержание контактов с Москвой. В частности он заявил, что "нельзя унижать Россию, чтобы можно было найти выход с помощью дипломатии". По мнению экс-госсекретаря США, такой подход устарел.

"Когда говорят, что не нужно унижать Россию, мне кажется, это уже пройденный этап", — передаёт слова Клинтон издание.