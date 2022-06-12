Генсек НАТО о допустимости территориальных уступок Украины: "Мир возможен"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир на Украине возможен, однако заплатить за него придётся территориями.

Глава Североатлантического альянса объяснил, что блок помогает Украине, чтобы она заплатила наименьшую цену.

"Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия", — объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО уверил, что вооружённые силы НАТО не задействованы в конфликте на Украине. Он напомнил, что солдаты альянса никогда не заходили на территорию Украины. Руководство военного блока также отказало украинцам в создании бесполётной зоны.

Ранее Столтенберг пообещал поддержать киевский режим, если тот согласится расстаться с частью территорий Украины.