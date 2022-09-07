Эрдоган: Запад поставляет Украине не оружие, а хлам

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине началась 24 февраля. Западные страны сразу начали отправлять Киеву "военную помощь". Однако сейчас количество западного вооружения стало значительно сокращаться. На пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Эрдоган, что на Украину отправляется один хлам.

"<…> Говорят, что оружие передаётся (Западом. — Прим. ред.). На Украину отправляют хлам", — уверен Эрдоган.