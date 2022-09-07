Президент Турции: Запад недооценил Россию и столкнулся с энергетическим кризисом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем сказал, что Западу стоило предусмотреть угрозу энергетического кризиса.

Как подчеркнул Эрдоган, Москву нельзя недооценивать. Также президент раскритиковал провокации западных политиков на Украине.