Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем сказал, что Западу стоило предусмотреть угрозу энергетического кризиса.
Как подчеркнул Эрдоган, Москву нельзя недооценивать. Также президент раскритиковал провокации западных политиков на Украине.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.