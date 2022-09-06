Baijiahao: Великобритания поплатилась за нарушение воздушных границ РФ

Аналитики Baijiahao заявили, что Великобритания жёстко поплатилась за нарушение воздушных границ РФ.

Лондон на протяжение многих лет является активным сторонником антироссийской коалиции. Политики страны не только позволяют себе делать резкие выпады в сторону Москвы, но также любят устраивать провокации на российских границах. Недавно британский самолёт-разведчик вторгся в воздушное пространство РФ в районе Кольского полуострова. Однако ответ Москвы не заставил себя ждать.

"Спровоцировав Путина, Великобритания наконец-то вкусила горький плод расплаты", — отмечают китайского эксперты.

Незадолго до этого в Госдуме предупредили британских военных, что если начнётся глобальное военное противостояние, то Лондон будет первым в очереди, кто подвергнется ракетным ударам. Китайские аналитики заявили, что в Британии это предупреждение, видимо, не услышали.

Несколько дней назад вблизи Британских островов появились ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Кулаков". Расстояние до материковой части Британии составляло 80 км. Китайские эксперты уверены, этого бы хватило для выпуска ракет по территории Великобритании.

Эксперты КНР заявили, что это был не только ответ РФ на нарушения воздушного пространства России, но также и предупреждение.

"Это также означает, что — будь то Лондон, Париж, Берлин или Рим — никто в случае начала военного конфликта не сможет укрыться от российских ракет", — подытожили обозреватели Baijiahao.