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Covert Shores: ВМФ РФ спонтанным манёвром напомнил НАТО о слабом месте Европы

Мир

Издание Covert Shores сообщило, что ВМФ РФ спонтанным манёвром напомнил НАТО о слабом месте Европы.

Covert Shores: ВМФ РФ спонтанным манёвром напомнил НАТО о слабом месте Европы

Группа кораблей Северного флота возвращаются из Средиземноморья в постоянный пункт базирования. Автор статьи заявляет, что корабли ВМФ РФ выбрали новый маршрут, чем вызвали тревогу в Британии.

"В настоящее время группа кораблей ВМФ России входит в Ирландское море в упреждающем режиме. Есть явные признаки того, что они будут плавать вокруг Соединенного Королевства", — заявляет Covert Shores.

Главный редактор Covert Shores Х. И. Саттон, ссылаясь на данные сервисов отслеживания судов, сообщает, что "тяжеловооруженные корабли" проходят между островами Соединенного Королевства. Среди судов есть танкер "Вязьма", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Саттон заявляет, что российские корабли могут подойти к крупной британской базе подлодок Фаслейн. Автор Covert Shores утверждает, что власти Британии настолько встревожены этим фактом, что направили на слежку за российским кораблями Фрегат Королевы, который вооружён ракетами Harpoon.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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