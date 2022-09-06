Представители Еврокомиссии обязались проинформировать Россию об остановке действующего визового соглашения за 48 часов. Информация об этом содержится в специальном появлении, выпущенном организацией.
В документе говорится, что после рассмотрения и утверждения инициативы, касающейся приостановки соглашения по упрощённому визовому режиму, Россия будет проинформирована за 48 часов до того, как решение вступит в силу.
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