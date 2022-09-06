В ЕК пообещали предупредить РФ о приостановке визового соглашения за два дня

Представители Еврокомиссии обязались проинформировать Россию об остановке действующего визового соглашения за 48 часов. Информация об этом содержится в специальном появлении, выпущенном организацией.

В документе говорится, что после рассмотрения и утверждения инициативы, касающейся приостановки соглашения по упрощённому визовому режиму, Россия будет проинформирована за 48 часов до того, как решение вступит в силу.