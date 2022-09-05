"Печат": Зеленскому не удастся избежать участи "козла отпущения"

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся избежать участи "козла отпущения", считает журналист сербского издания "Печат".

В случае, если что-то пойдет не так, Запад всегда может свалить вину на лидера Украины, точно так же как "списал" ранее его предшественника Петра Порошенко, говорится в статье.

"Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант", — пишет издание.

Зеленский оказался сейчас между двух огней. От него, с одной стороны, требуют решительных действий на Западе, а в Европе, с другой, хотят мирного разрешения ситуации, так как санкции и продолжение конфликта разрушают экономику, которая зависит от российских энергоносителей.

Ответить за происходящее придётся Зеленскому, иначе весь гнев обрушится на западных лидеров, которые снабжали его оружием и финансировали годами, заключает издание.