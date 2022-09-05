Berliner Zeitung: президента Зеленского обвинили во лжи на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили во лжи своему народу его политические противники. Об этом говорится в статье немецкого издания Berliner Zeitung.

Оппоненты украинского лидера считают, что он скрывал данные разведки и недостаточно подготовил украинцев к развивающемуся конфликту, пишет автор публикации.

Эксперты обвиняют Зеленского в том, что о грозящей стране опасности он умолчал. Подобные заявления являются угрозой для внутриполитического единства, считает издание.

Так, драматург Катерина Бабкина назвала преступлением то, что Зеленский не предупредил украинцев о надвигающемся военном конфликте, а главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева предположила, что президент дезинформировал население и не отнёсся серьёзно к его безопасности умышленно, отмечает BZ.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что украинские элиты готовы сдать Зеленского в обмен на гарантии для своего бизнеса.