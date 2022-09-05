Президента Украины Владимира Зеленского обвинили во лжи своему народу его политические противники. Об этом говорится в статье немецкого издания Berliner Zeitung.
Оппоненты украинского лидера считают, что он скрывал данные разведки и недостаточно подготовил украинцев к развивающемуся конфликту, пишет автор публикации.
Эксперты обвиняют Зеленского в том, что о грозящей стране опасности он умолчал. Подобные заявления являются угрозой для внутриполитического единства, считает издание.
Так, драматург Катерина Бабкина назвала преступлением то, что Зеленский не предупредил украинцев о надвигающемся военном конфликте, а главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева предположила, что президент дезинформировал население и не отнёсся серьёзно к его безопасности умышленно, отмечает BZ.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что украинские элиты готовы сдать Зеленского в обмен на гарантии для своего бизнеса.
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