Российские наблюдатели могут отправиться в США для контроля за выборами

Россия может воспользоваться своей квотой, которую представляет мониторинговая миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается", — рассказал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров в интервью РИА Новости.

По его словам, общая численность международной наблюдательной комиссии составляет 500 человек, и согласно уставу ОБСЕ, Россия может претендовать на квоту в 15%. Представители БДИПЧ уже посетили Соединенные Штаты и дали рекомендации направить в Вашингтон полноценную миссию.