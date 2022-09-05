Россия может воспользоваться своей квотой, которую представляет мониторинговая миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
"Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается", — рассказал посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров в интервью РИА Новости.
По его словам, общая численность международной наблюдательной комиссии составляет 500 человек, и согласно уставу ОБСЕ, Россия может претендовать на квоту в 15%. Представители БДИПЧ уже посетили Соединенные Штаты и дали рекомендации направить в Вашингтон полноценную миссию.
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