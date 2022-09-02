Вокруг России всё чаще объединяются крупнейшие противники Америки, чтобы навредить целям США. Такое мнение высказал журналист Дэйв Лоулер в статье издания Axios. Пересказ публикации представила "ПолитРоссия".
По словам аналитика, КНР и Иран являются одними из серьёзнейших противников Соединённых Штатов, и эти страны сближаются с Россией.
Эксперт отмечает, что российские и китайские военные начали крупные учения на Дальнем Востоке РФ на этой неделе. Кроме того, растёт и уровень сотрудничества России с Ираном, также находящимся под американскими санкциями, добавил он.
По его мнению, Китай, Иран и Россию объединяет то, что все три государства имеют очень непростые отношения с США. И на этом фоне они сближаются друг с другом, чтобы противостоять общему противнику вместе.
То есть конкретные интересы и взаимное желание бросить вызов Вашингтону объединяют эти страны, заключил обозреватель.
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