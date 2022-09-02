Axios: Россия объединяется с Ираном и Китаем для борьбы с США

Вокруг России всё чаще объединяются крупнейшие противники Америки, чтобы навредить целям США. Такое мнение высказал журналист Дэйв Лоулер в статье издания Axios. Пересказ публикации представила "ПолитРоссия".

По словам аналитика, КНР и Иран являются одними из серьёзнейших противников Соединённых Штатов, и эти страны сближаются с Россией.

Эксперт отмечает, что российские и китайские военные начали крупные учения на Дальнем Востоке РФ на этой неделе. Кроме того, растёт и уровень сотрудничества России с Ираном, также находящимся под американскими санкциями, добавил он.

По его мнению, Китай, Иран и Россию объединяет то, что все три государства имеют очень непростые отношения с США. И на этом фоне они сближаются друг с другом, чтобы противостоять общему противнику вместе.

То есть конкретные интересы и взаимное желание бросить вызов Вашингтону объединяют эти страны, заключил обозреватель.