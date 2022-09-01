Президент Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы на пост президента Казахстана.
По его словам, с 2023 года Казахстан перезагрузит и обновит все политические институты, а начнётся это с выборов президента. Он также предложил реформировать законодательство Казахстана.
"Предлагаю этой осенью провести внеочередные президентские выборы. <…> Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", — заявил Токаев.
Токаев порекомендовал ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет и запретить переизбрание.
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