В США скончался первый в стране пациент с оспой обезьян. Согласно информации, пожилой мужчина страдал неизлечимыми болезнями.
Инцидент произошёл в округе Харрис, в состав которого входит город Хьюстон.
Инкубационный период у пациента составил более 10 дней.
Согласно информации врачей, мужчина страдал хроническими заболеваниями, на фоне чего был снижен иммунитет. Как на сопутствующие болезни повлияла оспа обезьян, выясняют власти.
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