В США умер первый пациент с оспой обезьян

В США скончался первый в стране пациент с оспой обезьян. Согласно информации, пожилой мужчина страдал неизлечимыми болезнями.

Инцидент произошёл в округе Харрис, в состав которого входит город Хьюстон.

Инкубационный период у пациента составил более 10 дней.

Согласно информации врачей, мужчина страдал хроническими заболеваниями, на фоне чего был снижен иммунитет. Как на сопутствующие болезни повлияла оспа обезьян, выясняют власти.