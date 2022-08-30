Медведев призвал Запад как можно быстрее запретить шенген для россиян: "Достали"

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал решение представителей Евросоюза обсудить на заседании руководителей МИД государств-членов объединения отмену выдачи туристических виз гражданам нашей страны.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы. Пусть уж быстрее введут полный запрет", — сказал политик.

По его мнению, в этом случае мировая общественность осознает истинное отношение Европы к россиянам. Также Медведев подчеркнул, что введение этих санкций позволит Москве не отвлекаться на ложные обещания о сотрудничестве и сосредоточиться на осуществлении военной спецоперации по принуждению к миру на Украине.

"На войне как на войне", — заключил экс-лидер РФ.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические визы россиян.