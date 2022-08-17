Литва призвала Евросоюз объявить туристические визы россиян недействительными

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что западным чиновникам стоит не только отменить выдачу шенгена гражданам РФ, но и аннулировать все действующие туристические визы.

"Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти документы недействительными", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства во время брифинга.

Вместе с этим чиновник сообщил, что литовские власти возмущены возможностью россиян посещать республику при получении шенгена, который выдало другое государство.

Ранее закрыть границы западных стран для всех граждан России на год предложил лидер Украины Владимир Зеленский. Он допустил, что такая ограничительная мера вынудит Москву отменить военную спецоперацию РФ по принуждению к миру.