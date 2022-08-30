Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Басурин о текущей локации боёв в рамках СВО: от Артёмовска до Угледара
Соловьёв выразил возмущение приездом Пугачёвой в Россию
МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца
The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты
19FortyFive: американские наёмники погибают на Украине
Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления
Леонков о причине поражения ВСУ у Херсона: разведка РФ знала об атаке
Кардиолог Серебрянский предостерёг от употребления чая при высоком пульсе
Клинцевич назвал конфликт на Украине "войной беспилотников"

Ераносян: Россия может доказать МАГАТЭ, что за обстрелами ЗАЭС стоит Киев

Мир

По мнению военного обозревателя Владимира Ераносяна, России будет несложно доказать, что обстрелы Запорожской АЭС велись со стороны Киева. Для этого ей нужно будет показать обломки украинских боеприпасов, которыми ВСУ стреляли по ядерному объекту из американских гаубиц М-777.

Помимо этого, РФ располагает и другими доказательствами вины Киева в атаках на ЗАЭС — спутниковыми снимками, на которых видно, кто именно и при каких обстоятельствах вёл обстрелы атомной электростанции.

"ВСУ используют для атаки на ЗАЭС ударные дроны и дальнобойные установки. Они получили гаубицы М777, которые подвержены быстрому износу", — уточнил Ераносян, которого цитирует "ПолитЭксперт".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Сергей Лебедев Российское правительство убеждает предпенсионеров, что трудовой стаж — это сон Сергей Лебедев Любовь Степушова Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов Любовь Степушова Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Силовые структуры
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Последние материалы
МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца
The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты
19FortyFive: американские наёмники погибают на Украине
Ераносян: Россия может доказать МАГАТЭ, что за обстрелами ЗАЭС стоит Киев
Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления
Леонков о причине поражения ВСУ у Херсона: разведка РФ знала об атаке
Кардиолог Серебрянский предостерёг от употребления чая при высоком пульсе
Клинцевич назвал конфликт на Украине "войной беспилотников"
В Приморье спасли глухонемого мужчину, застрявшего в ёмкости для мазута
МИД РФ: спецоперации могло не быть, если бы Запад отреагировал на предложения РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников