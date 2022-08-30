Ераносян: Россия может доказать МАГАТЭ, что за обстрелами ЗАЭС стоит Киев

По мнению военного обозревателя Владимира Ераносяна, России будет несложно доказать, что обстрелы Запорожской АЭС велись со стороны Киева. Для этого ей нужно будет показать обломки украинских боеприпасов, которыми ВСУ стреляли по ядерному объекту из американских гаубиц М-777.

Помимо этого, РФ располагает и другими доказательствами вины Киева в атаках на ЗАЭС — спутниковыми снимками, на которых видно, кто именно и при каких обстоятельствах вёл обстрелы атомной электростанции.

"ВСУ используют для атаки на ЗАЭС ударные дроны и дальнобойные установки. Они получили гаубицы М777, которые подвержены быстрому износу", — уточнил Ераносян, которого цитирует "ПолитЭксперт".