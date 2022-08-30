Украина обстреляла хранилище ОЯТ на Запорожской АЭС

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован в начале сентября. Точных дат никто не знает, но обстановка там уже близка к критической.

"ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Причиной ударов по ЗАЭС является намерение Украины сорвать визит миссии МАГАТЭ", — сообщили Pravda.Ru во ВГА Энергодара.

Украинская сторона настаивает, что стреляет по станции не она, хотя представители командования США заявили: они "считают вероятным, что именно ВСУ ведут огонь в окрестностях Запорожской АЭС".

Шквал сообщений о попытке наступления ВСУ на Херсон говорит о том, что украинские власти торопятся продемонстрировать свою эффективность. Российская же сторона, отказываясь назвать даже сроки референдумов, явно поставила ситуацию на паузу. По мнению экспертов, возможно, из-за перспективы получить на территориях зону радиоактивного заражения.

После объявления МАГАТЭ о выезде инспекции, взрывов вокруг АЭС стало в разы больше.

При этом Москва и Киев их практически не комментировали. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона постарается обеспечить безопасность визита миссии МАГАТЭ, но придерживается мнения, что раз инспекторы едут со стороны Украины, то за все отвечают киевские власти.

Взрывы в это день легли чрезвычайно близко к спецкорпусу № 1 с радиоактивным топливом. Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что топливо там свежее — и спокойствия это не добавило.