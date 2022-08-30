Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий предупредил об угрозе "взрыва" Европейского союза. Причиной послужит конфликт между государствами-членами объединения.
Как объяснил премьер, некоторые политики выступают за дипломатическое решение украинского кризиса, в то время как другие чиновники призывают Киев отказаться от компромиссов.
"Угроза внутреннего взрыва существует", — подчеркнул Моравецкий, передаёт Figaro.
Ранее журналисты Daily Express рассказали об опасности конфликта между Венгрией, Польшей и Евросоюзом. По мнению представителей Будапешта и Варшавы, чиновники пытаются навязать странам "либеральные убеждения".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.