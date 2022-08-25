В Politico рассказали о конфликте Германии и Франции с Польшей из-за Украины

Обозреватель Муджтаб Рахман заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон и его немецкий коллега Олаф Шольц противостоят западным "ястребам". Как отметили в СМИ, у политиков разные подходы к решению конфликта на Украине.

"За публичными сообщениями о помощи Киеву скрывается тихое перетягивание каната между ФРГ, Францией и Польшей, странами Прибалтики, Скандинавии и Финляндией", — подчеркнул журналист, передаёт Politico.

В издании сказали, что представители Парижа и Берлина выступают за прекращение боевых действий и дипломатический путь. Макрон и Шольц не могут рассказать о своей позиции, поскольку им нельзя нарушать единство Евросоюза и бороться с американскими властями, заключил Рахман.