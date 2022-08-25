Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Украине к концу сентября

Американские журналисты заявили, что власти США собираются до конца финансового года, то есть до 30 сентября, передать ВСУ ещё 1,5 миллиарда долларов. Как напомнили в СМИ, речь идёт об оставшейся части выделенных конгрессменами на поддержку Украины средств.

По данным Politico, чиновники разрешили потратить на военную помощь Киеву 6,3 миллиарда долларов. Известно, что до первого августа этого года ВСУ для борьбы с армией России получили от Соединённых Штатов всего 1,8 миллиарда долларов.

Вместе с этим в издании подчеркнули, что всего на поддержку Украины американские политики пообещали потратить 40 миллиардов долларов. Эти деньги нужны не только для функционирования ВСУ, но и для сохранения гуманитарной и экономической стабильности в стране, отметили представители Вашингтона.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о пакете военной помощи на 63,5 миллиона долларов. Украинские военные получат ракетные системы и беспилотники, сказал лидер королевства.