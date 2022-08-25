Захарова: мир начал осознавать масштабы кризиса на Украине

Многие страны в ООН выступили против антироссийского заявления киевского режима, ведь мировое сообщество начинает осознавать реальные масштабы кризиса. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, конфликт вокруг Украины, спровоцированный Западом, стал разрушительным для всех континентов. Она подчеркнула: во многих государствах теперь понимают, что именно западные либеральные диктатуры начали передел мира, используя Украину в качестве инструмента достижения собственных целей.

"Когда все это поняли на своём примере, начало приходить осознание масштабов", — указала Захарова.

Как пояснила дипломат, конфликт на Украине возник не из-за локальных противоречий, а в связи с вмешательством Запада.

Ранее стало известно, что менее трети стран, входящих в состав ООН, поддержали антироссийскую резолюцию, связанную с украинским конфликтом. С ней согласились лишь 54 из 193 государств.