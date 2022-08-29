Бывший руководитель Министерства международного развития Британии Рори Стюарт потребовал не забывать об ошибках премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Как подчеркнул дипломат, глава правительства позорил страну и ставил её безопасность под угрозу.
"Джонсон будет бродить вокруг, надеясь на популистское возвращение", — предупредил Стюарт, слова которого приводит The Guardian.
По мнению экс-министра, премьеру стоило сложить полномочия намного раньше.
Ранее руководитель британского правительства сказал гражданам, что в королевстве начались тяжёлые времена. Также Джонсон назвал будущие счета за электричество "ошеломляющими".
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