Визит человека с фамилией Вовк зарегистрирован в журнале посещений офиса СБУ

Человек с фамилией Вовк посещал управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе.

Согласно документам, визит зарегистрирован 27 декабря 2019 года, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. При этом сотрудники СБУ не указали инициалы и пол посетителя офиса.

"Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов", — отмечает агентство.

Ранее в ФСБ РФ предварительно сообщили, что гражданка Украины Наталья Вовк причастна к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.