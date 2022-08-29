Человек с фамилией Вовк посещал управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе.
Согласно документам, визит зарегистрирован 27 декабря 2019 года, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. При этом сотрудники СБУ не указали инициалы и пол посетителя офиса.
"Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов", — отмечает агентство.
Ранее в ФСБ РФ предварительно сообщили, что гражданка Украины Наталья Вовк причастна к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.
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