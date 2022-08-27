Daily Mail: британский священник посетовал на неблагодарных украинских беженцев

Британский викарий Джонатан Блейк, приютил у себя семью украинских беженцев, о чём пожалел. Священник посетовал, что семья собиралась переехать в страну ещё до начала боевых действий, а спецоперацию использовала как предлог.

"Они отдыхали в Испании, и рассматривал возможные места для проживания", — цитирует священника таблоид Daily Mail. — Казались скорее экономическими мигрантами, чем настоящими беженцами".

Как пояснил викарий, он серьёзно подошёл к приёму беженцев и даже зарегистрировал их детей у педиатра, а подростка определили в хорошую школу. Однако благодарности от семьи святой отец так и не дождался. А когда решил искать беженцам новый дом, те просто исчезли и перестали выходить на связь.