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Британка назвала "катастрофой" решение принять у себя беженцев с Украины

Мир

Жительница британского города Пул Клара Магуайр решила приютить у себя беженцев с Украины и пожалела об этом. Своё решение она назвала "катастрофой", пишет таблоид The Daily Mail.

Клара рассказала изданию, что предоставила жильё двум женщинам — матери и дочери. При этом мать, по словам британки, неплохо зарабатывала на работе (около 50 тыс. рублей) и столько же получала каждый месяц в виде детского пособия.

Магуайр отдала для украинок две спальни и возила "по врачам и магазинам", однако не дождалась ни слова благодарности в ответ.

Женщина добавила, что ей до сих пор не выплатили грант, который выдавали каждой принимающей семье. Она отметила, что чувствует себя "недооценённой и полностью использованной", и заявила, что в приёме беженцев больше участвовать не станет никогда.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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