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Daily Mail: британцы выселяют из своих домов украинских беженцев из-за роста цен

Общество

Жители Великобритании признали, что размещать в своих домах украинских беженцев с детьми оказалось гораздо сложнее, чем казалось ранее. Из-за этого многие британцы намерены выйти из государственной программы "Дом для Украины" в ближайшее время.

Daily Mail: британцы выселяют из своих домов украинских беженцев из-за роста цен

"Оплатить банковский счёт, купить SIM-карту, настроить всё так, чтобы они могли пользоваться телефоном. Мысленно возвращаясь назад, могу сказать, что если бы на это подписались ещё раз, то только при условии, чтобы было меньше людей", — рассказал один из британцев, который разместил у себя украинскую семью.

Более того, многие беженцы уже остались жилья. Такие случаи зафиксированы, как минимум, в 145 районах Великобритании. Чаще всего украинцев выселяют из-за напряжённых отношений со спонсором.

Также многие британцы пожаловались на отсутствие поддержки со стороны правительства и обвинили власти в продолжающемся росте инфляции и увеличении стоимости электроэнергии, сообщает таблоид Daily Mail.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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