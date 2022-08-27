Advance: Лондон с помощью украинского кризиса пытается ослабить ЕС

Власти Великобритании с помощью украинского конфликта пытается ослабить влияние Евросоюза, предположили хорватские аналитики. По их мнению, Лондону не нужна сильная Европа и спецоперация может помочь реализовать цель.

Так, по мнению аналитиков, правительство Британии настаивает на постоянной военной финансовой помощи для Киева, что серьёзно бьёт по экономике европейских стран, которые под давлением Лондона, её предоставляют.

"После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз. Поэтому вооружённый конфликт на Украине начался очень вовремя. Дела Великобритании идут не лучшим образом, но её всегда может вытащить её союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации", — заявили аналитики Advance.

Как подчеркнули авторы, Лондону будет достаточно, если исходом спецоперации на Украине станет "провал Евросоюза".