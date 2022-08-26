В Германии уверены, что правительство Зеленского ждёт серьёзный кризис

Издание Германии Handelsblatt увидела в действиях команды Владимира Зеленского признак скорого политического кризиса из-за наступления тяжёлой зимы.

В ФРГ отметили, что Зеленский сосредоточил все свои усилия на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические проблемы были переложены на плечи правительства.

По мнению автора материала, будущей зимой Украина будет переживать тяжёлый отопительный кризис. Вся тяжесть народного негодования обрушится на главу правительства Дениса Шмыгаля, чтобы вывести Зеленского из-под удара, говорится в статье.