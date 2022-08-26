Западные государства усиливают давление на Москву и Минск с помощью санкций. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Он отметил, что страны, которые инициировали введение ограничительных мер против РФ, уже столкнулись с негативной отдачей. Несмотря на это, Запад отказывается сокращать санкционное давление на Россию и Белоруссию, указал политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.