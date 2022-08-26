Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на РФ и Белоруссию

Западные государства усиливают давление на Москву и Минск с помощью санкций. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он отметил, что страны, которые инициировали введение ограничительных мер против РФ, уже столкнулись с негативной отдачей. Несмотря на это, Запад отказывается сокращать санкционное давление на Россию и Белоруссию, указал политик.