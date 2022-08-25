Трое американских военных пострадали при обстрелах баз в Сирии

Трое военных США пострадали в ходе обстрелов баз, расположенных на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком.

"В нашем распоряжении есть целый ряд средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону. Мы полностью уверены в нашей способности защитить свои силы и партнеров по коалиции от подобных атак", — говорится в ВС США.

Ранее Штаты нанесли авиаудары по двум двух военным базам в провинции Дейр-эз-Зор.