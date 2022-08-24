В Лондоне заявили, что хорошие отношения с Россией ухудшат ситуацию "в сто раз"

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи считает, что поводов восстанавливать отношения с Россией нет, это ухудшило бы ситуацию в "сто раз".

"Я могу понять, почему много людей, которые едят свой завтрак и переживают по поводу стоимости жизни, согласятся, что, пожалуй, самым простым решением… было бы восстановить отношения с Россией и всё на европейском энергетическом рынке вернётся к тому, что было", — цитирует Хиппи ТАСС.

Но он полагает, что события последних нескольких месяцев являются подтверждением, что договорённости с Россией были бы катастрофичными для евроатлантической безопасности, причём "не через 10, 15 или 20 лет".

"Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободрённая Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня", — заявил заместитель министра обороны Великобритании.

По его словам, британцы должны быть готовы к "краткосрочной боли", которую им доставят счета за электроэнергию. При этом он признал, что по-настоящему дорогая зима предстоит многим семьям в королевстве.

Одновременно Джеймс Хиппи высказался против планов оппозиции заморозить верхний предел цен на электричество на нынешнем уровне. Он уверен, что это нанесёт ещё больший удар по бюджету.

При этом высокопоставленный чиновник не объяснил, почему считает, что его соотечественникам следует готовится к краткосрочным проблемам и почему именно они будут краткосрочными.

Отметим, что на днях в британской прессе появились сообщения, что в стране могут закрыться до 70 процентов пабов из-за высоких счетов за электричество.

В среду также появились сообщения, что в июне Великобритания впервые за долгое время не импортировала энергоносители из России.