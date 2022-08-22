Daily Mail: британцы в шоке от прогноза цен на "коммуналку" без газа из РФ

В Великобритании население шокировано от новых прогнозов цен на коммунальные услуги, которые ожидаются без российского газа.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электричество в Соединённом Королевстве могут взлететь в апреле до 6 000 фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей).

Это в 5 раз больше, чем средний чек семьи за "коммуналку" в марте текущего года.

Читатели английского издания уже прокомментировали данные прогнозы и отметили, что люди больше не смогут позволить себе "заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству".

"Национализируйте энергетику, водоснабжение, транспорт. В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями", — пишут пользователи.