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Daily Mail: британцы в шоке от прогноза цен на "коммуналку" без газа из РФ

Экономика

В Великобритании население шокировано от новых прогнозов цен на коммунальные услуги, которые ожидаются без российского газа.

Daily Mail: британцы в шоке от прогноза цен на "коммуналку" без газа из РФ

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электричество в Соединённом Королевстве могут взлететь в апреле до 6 000 фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей).

Это в 5 раз больше, чем средний чек семьи за "коммуналку" в марте текущего года.

Читатели английского издания уже прокомментировали данные прогнозы и отметили, что люди больше не смогут позволить себе "заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству".

"Национализируйте энергетику, водоснабжение, транспорт. В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями", — пишут пользователи.

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Автор: Дмитрий Плотников
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