Кива: Джонсон приехал в Киев для получения 10 млн долларов наличными

Уходящий со своего поста премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев на День независимости Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он в сопровождении толпы вооружённых до зубов охранников даже прогулялся по Крещатику.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что официально Джонсон нанёс визит, чтобы "поздравить и проститься", но на самом деле его цель — получить свой последний откат наличными.

Сославшись на источники в Офисе президента Украины, политик заявил, что киевские власти приготовили Джонсону "выходное пособие" в размере 10 млн долларов.

Пока у британского премьера сохраняется дипломатический статус, он может пересекать границы без досмотра, отметил Кива.

"Кэш никто ещё не отменял! И безработному отцу четверых детей с молодой женой он точно не помешает", — заключил политик в своём Telegram-канале.