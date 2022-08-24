Уходящий со своего поста премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев на День независимости Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он в сопровождении толпы вооружённых до зубов охранников даже прогулялся по Крещатику.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что официально Джонсон нанёс визит, чтобы "поздравить и проститься", но на самом деле его цель — получить свой последний откат наличными.
Сославшись на источники в Офисе президента Украины, политик заявил, что киевские власти приготовили Джонсону "выходное пособие" в размере 10 млн долларов.
Пока у британского премьера сохраняется дипломатический статус, он может пересекать границы без досмотра, отметил Кива.
"Кэш никто ещё не отменял! И безработному отцу четверых детей с молодой женой он точно не помешает", — заключил политик в своём Telegram-канале.
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