Сосновский: Джонсон бросил всё и приехал в Киев не просто так

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, разумеется, совершенно не случайно нанёс визит в Киев сразу же после отъезда Шольца, Макрона, Драги и Йоханнесса. Такое мнение высказал политолог и журналист Александр Сосновский.

Эксперт считает, что англосаксов интересует не только, что лежало в тоненькой папке, которую канцлер Германии Олаф Шольц положил на стол перед Владимиром Зеленским в Киеве.

Но за эту папочку, попади она к нему хотя бы день назад, Джонсон выложил бы многое, добавил аналитик.

"Лондон и Вашингтон хотят понять, не идёт ли все к разводу Европейского ядра и англосаксонского фронта? Поэтому Джонсон, отменив всё, примчался в Киев", — высказал свою точку зрения политолог.

По его словам, ответ на этот вопрос станет известен уже в самые ближайшие дни, так как времени на раздумья у Зеленского нет.